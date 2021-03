História: Em 1975 EUA “tinham nível muito baixo de informação” sobre Angola

Os documentos recentemente publicados pelo governoamericano revelam que os Estados Unidos tinham “um nível muito baixo de informação” sobre o que se passava em Angola em 1975, disse o economista e historiador angolano Jonuel Gonçalves que durante esse período ocupou uma posição no aparelho de estado angolano.

Gonçalves comentava à Voz da América as revelações contidas nesses documentos envolvendo as relações dos Estados Unidos com Portugal nesse período e em que fica evidente a preocupação americana que à luz da guerra fria com a União Soviética vê com preocupação a ascenção do MPLA ao poder e o que considera de favoritismopaa com o MPLA a actuação do governo português no per”iodo de transição.

“O que me surpreendeu foi o nível muito baixo de imformação dos Estados Unido sobre a situação em Angola”, disse o economista que por outro lado fez notar que “a neutralidade que os norte-americanos pedem dos portugueses em relação aos movimentos de libertação é algo que eles próprios não estão a praticar”.

Na altura da transição, disse Gonçalves “o MPLA estva doido por ter relações com o ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo”.

“Houve esse problema que foi a intervenção su-africana que deixou o MPLA desperado”, disse Jonuel Gonçalves para quem contudo o MPLA poderia “ter tornado isso num confronto entre África e África do Sul”.

Quanto ao facto dos documentos revelarem indignação americana perante o que vêm como a aceitação portuguesa de ajuda militar dos países comunistas ao MPLA, Gonçalves disse quea chegada do material não era segredo.

“Toda a gente sabia, estava à vista”, disse acrescentando que material de guerra chegava no entanto não só para o MPLA.

“Chegava pela fronteira sul para a UNITA e à FNLA, no Norte,chegou não sá material mas homens, os mercenários”, recordou.

O economista angolano não se mostrou surpreendido pela revelação feita nos documentos que o então ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Melo Antunes, tinha informado o presidente americano Gerald Ford, um mês antes da independência de Angola que este país ia “caír no caos económico e adminsitrativo”.

Jonuel Gonçalves disse ser de opinião que essa avalilação era aquela do ministro da economia no governo de transição de Angola, o economista português, Vasco Vieria de Almeida e recordou que numa conversa com ele Vieira de Almeiada tinha afirmado “quando o caos começar”.

“Não usou a palavras se, usou quando e tudo o que Melo Aants sabia veio dessa fonte”, disse afirmando que essa avlaiaçao estava correcta. Com a saída dos portugueses em massa era inevitável o colapso económico, disse

Ouça a entrevista com Jonuel Gonçalves aqui