Hipópotamos atacam na província angolana do Kwanza Sul

Camponeses na localidade de Caxongono estão a ver as suas colheitas serem destruídas por hipópotamos que atacam as suas lavras e comem o milho.



Algumas famílias estão agora ameaçadas de fome nessa localidade no município da Cela no Waku-Kungo, Kwanza Sul.

As margens do rio Kussoi, afluente do rio Keve, são o local de onde saem os animais que de acordo com o soba-adjunto de Caxongono, Segunda Carlos, já devastaram vários hectares pelo que mais de 500 pessoas podem passar fome.

O camponês Segunda Tomás que pertence à cooperativa Ngola Yetu disse que os hipópotamos atacam com frequência, saindo do Rio Keve para “a área do Kussoi”.

“No mês de Agosto metemos o milho, já está dar a espiga e, é alí onde ele está aproveitar tirar todas massarocas”, disse.

“Eu vim apresentar queixa aqui na direção, estou preocupado porque sou pai de dez filhos. É um trabalho que eu faço e que onde eu confio para o benefício os filhos, de repente entra o animal que está invadir aquilo que devia ser o sustento dos filhos”, acrescentou.