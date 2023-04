Harry Belafonte, actor, cantor e activista, morre aos 96 anos

Harry Belafonte, cantor, compositor e actor inovador, que começou a sua carreira no entretenimento cantando "Day O", seu hit dos anos 1950 "Banana Boat" antes de se voltar para o activismo político, morreu aos 96 anos, escreve o New York Times.

A causa da morte de Belafonte foi insuficiência cardíaca, disse o seu porta-voz de longa data, Ken Sunshine, ao Times.

Como protagonista negro que explorou temas raciais, em filmes dos anos 1950, Belafonte mais tarde passaria a trabalhar com seu amigo Martin Luther King Jr. durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, no início dos anos 1960.

Ele se tornou a força motriz por trás do hit repleto de celebridades e combate à fome "We Are the World" na década de 1980.

Belafonte disse uma vez que estava em constante estado de rebelião movido pela raiva. "Tenho que fazer parte de qualquer que seja a rebelião que tenta mudar tudo isso", disse ele ao New York Times em 2001. "A raiva é um combustível necessário. A rebelião é saudável."

Belafonte nasceu no bairro de Manhattan, em Nova York, mas passou a sua infância na Jamaica, terra natal de sua família.

Elegante, ele ficou conhecido como o "Rei do Calypso" no início de sua carreira.

Ele foi o primeiro negro autorizado a se apresentar em muitas casas nocturnas luxuosas e também teve avanços raciais no cinema numa época em que a segregação prevalecia em grande parte dos Estados Unidos.