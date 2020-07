Hanna transforma-sem furacão a caminho do Texas, já vulnerável devido à Covid-19

O Texas, que está a ter uma dura luta com um aumento nos casos de coronavírus, prepara-se neste sábado depois da tempestade Hanna se ter fortalecido no primeiro furacão no Atlântico do ano 2020, com meteorologistas alertando sobre fortes chuvas, tempestades e inundações potencialmente fatais.

A tempestade de categoria 1, com velocidades do vento de cerca de 120 quilómetros por hora, fortaleceu-se durante um furacão durante a noite e deve atingir a terra à tarde ou no início da noite, disse o National Hurricane Center (NHC).

Espera-se que faça uma ligeira curva no final do dia, "deve atingir a costa do Texas na área de alerta de furacões esta tarde ou no início desta noite", continuou o comunicado.

Os avisos de tempestade já estavam em vigor na costa do Golfo do Texas no início do sábado. Em Corpus Christi, as autoridades fecharam bibliotecas e museus enquanto a cidade se preparava para a tempestade, informou a media local.

AFP