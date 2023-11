Hélvio vai voltar com "Ndapandula Suku Yangue"

O cantor angolano Hélvio está a gravar um novo CD intitulado "Ndapandula Suku Yangue”. Mas para que seja possível o seu lançamento, o cantor disse que foi convidado a realizar alguns espectáculos em Luanda, para conseguir angariar alguns fundos e concluir o trabalho de gravação.

Nas duas últimas semanas de Outubro, duas casas de cultura em Luanda, cederam os palcos para que o cantor realizasse alguns espectáculos musicais.

O artista, em declarações a imprensa, afirmou que a passagem por Luanda marca uma nova fase da carreira, que é o da recuperação do espaço antes conquistado.

O músico considera positivo o saldo do convite dos dois espaços para actividades com regularidade.



O autor de "Isto é Angola” e "Muxima Uami”, temas regulares nos concertos, depois de ter animado o concerto no espaço cultural na Ilha de Luanda, voltou a brilhar no Hotel Monalisa, em Talatona. Neste espaço, o artista apresentou um conceito diferente, acrescentando outras propostas em termos de novos géneros musicais.



Com uma estreia a solo em 2004, com o álbum Muxima Uami, Hélvio tem várias músicas no mercado e participou de muitos projetos com sua voz e produção musical.



Edilson Vidal, de nome artístico Hélvio, é natural de Benguela, onde nasceu aos 26 de Abril de 1983.