Há "perigo no ar" em Moçambique

A má gestão e a falta de fundos para a manutenção das aeronaves podem ser a causa dos incidentes que se têm vindo a registar-se nas Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), que colocam em causa as certificações da companhia por instituições internacionais, de acordo com vários analistas.

Há cerca de dois meses, um avião das Linhas Aéreas de Moçambique saiu da pista no aeroporto de Quelimane, e na semana passada, o vidro frontal de uma aeronave da mesma companhia, caiu em pleno voo.

"Eu olho com profunda preocupação esta série de incidentes ao nível da aviação civil, que obedece a normas e procedimentos muito rígidos nas suas operações, nomeadamente, padrões de segurança e qualidade de serviços prestados aos passageiros”, explica o professor universitário Manuel Alves, para quem “a falta de manutenção dos aviões, resultante, fundamentalmente, da má gestão, é muito preocupante nas Linhas Aéreas de Moçambique, e quer-me parecer que se presta pouca atanção a quest~ees de segurança e manutenção das aeronaves".

Certificações

Aquele analista acrescenta que estes incidentes "fazem que as pessoas questionem as certificações da empresa por instituições internacionais, entre as quais a IATA, para além de que colocam em causa a segurança dos passageiros, num momento em que o mercado está bastante afunilado, uma vez que os outros operadores suspenderam as suas actividades no país".

Por seu lado, a economista Leila Constantino também aponta a deficiente manutenção dos aviões como sendo a causa dos incidentes na companhia de bandeira, situação que, segundo ela, se regista, igualmente, nos transportes terrestres.

Aquela analista defende a necessidade da disponibilização de recursos financeiros para a componente de manutenção, como forma de garantir a segurança das próprias aeronaves e dos passageiros.

Por seu turno, o jurista José Machicame diz que "começam a ser incidentes a mais" envolvendo a transportadora de bandeira "porque estamos a falar de segurança aérea, uma questão muito sensível".

Notícias negativas sobre a LAM

Aliás, ele propõe que "a gestão da empresa e o Governo têm que, rapidamente, pôr cobro a estas notícias muito negativas sobre a transportadora de bandeira, para que se devolva a confiança aos passageiros e à sociedade em geral, porque são incidentes de grande inquietação".

O também analista Moisés Mabunda, com ironia, diz que a queda de vidro frontal do avião da LAM "vai-nos levar para o Guiness Book porque aquela é uma parte fundamental que não cai e nem pode cair de qualquer maneira".

"Estes incidentes fazem com que todos nós fiquemos à mercê de uma companhia insegura, porque neste momento a LAM é a única companhia que garante o transporte aéreo no país, com a saída de duas operadoras, e quando acontecem essas situações, ficamos muito preocupados", lamenta, por turno, o jornalista Fernando Mbanze.

Por outro lado, Manuel Alves diz que a LAM "está a enfrentar uma hecatombe financeira, e pode-se dizer que, tecnicamente, a companhia está a operar por milagre; a LAM é um negócio inviável".

O dirigente do MDM Sande Carmona é de opinião de que para se sair desta situação, "o Estado deve investir na empresa, para que esta consiga adquirir novos aviões, o Governo deve olhar para a questão da LAM com muita seriedade".