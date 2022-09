Há perigo de confrontos se oposição angolana convocar manifestações, avisa analista

Angola poderá atravessar “momentos difíceis” caso os partidos da oposiçao angolanos iniciem manifestações na sequência das eleições oficialmente ganhas pelo MPLA.

O analista Agostinho Sicato reagia à notícia de que os partidos da oposição UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático criaram um grupo de trabalho “que deverá entrar imediatamente em acção para estudar o quadro e as condições para a organização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores”.

No comunicado, eles “manifestam a sua inquietação pelo facto de estar em curso um programa de investidura do Presidente e vice-Presidente da República, com datas marcadas e instituições publicamente envolvidas, sem a definitiva validação dos resltados eleitorais pelo Tribunal Constitucional, o que evidencia uma subornidação ods órgãos judiciais ao partido/Estado".

O grupo criado deve apresentar um relatório num período de 48 horas, “que merecerá discussão com as organizações da sociedade civil” e esclarecem que “essas manifestações, com carácter estritamente pacífico e ordeiro em cordenação com os órgãos de ordem pública, enquadram-se no espírito da ordem constitucional, da lei e do interesse público”.

Sicato afirmou que caso haja manifestações “a resposta sera agressiva”.

“As forças da ordem poderão actuar gravemetne contra os manifestantes”, disse e sublinhou que “o que nao se sabe é a resposta da população logo a seguir”.

“Hoje já há um sentimento colectivo das pessoas poderem participar nas manifestações”, disse o analista para quem “os resultados de Luanda e outras províncias (das eleições) indicam claament que os cidadãos estao agastados com o executivo”.

Em caso de confrontos com a polícia “isso poderá ser grave pelo envolvimento de outras instituições”, disse Agostinho Sicato.

O gabinete do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas informou anteriormente que as forças armadas tinham sido colocadas em “grau de Prontidão Combativa Elevada" até ao próximo dia 20.

Tem-se registado uma forte presença de forças de segurança nas ruas da capital