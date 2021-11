"Há fome camaradas, há pobreza, há mortes sociais que têm de nos preocupar", diz deputado do MPLA

O Governo angolano continua a resistir aos sucessivos apelos para declarar o estado de emergência no sul de Angola, apesar dos pedidos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), de organizações não governamentais e de muitos activistas.

Agora, Álvaro de Boavida Neto, deputado e membro do grupo de acompanhamento do Comité Central do MPLA para a província da Huíla, admite a necessidade de mais investimentos no sector social para um momento que considera difícil.

“Convém assumir camaradas que o país não está a viver um período bom. Há fome camarada, há pobreza, há mortes sociais que têm de nos preocupar. Aqui particularmente temos a seca como fenómeno natural que afecta determinadas zonas contra o qual devemos procurar soluções para mitigar os efeitos negativos”, afirmou Boavida Neto.

Este alerta de um deputado do partido no poder surge numa semana em que começa a discussão no Parlamento em torno do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2022.

Outra voz que se levanta é a administrador do bairro do Kuawa, na periferia do Lubango, Francisco Jaime, quem defendeu a suspensão de todos os investimentos publicos perante um quadro que considera de emergência.

“O Estado angolano neste momento deveria abandonar todo o tipo de investimento quer em estradas e em outras infraestruturas que leva muitas receitas, essas receitas todas deveriam ser canalizadas para a compra de comida na China e na Índia”, propos Jaime.

Por seu lado, o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingui, voltou a revelar-se preocupado com a situação de fome na região sul e apelou às autoridades a agirem de emergência para acudir as populações afectadas,

Depois de visitar o município de Caluquembe, situado no chamado corredor do milho, (Chicomba e Caconda) onde a fome também está a fazer das suas, o líder católico, defendeu ser preciso fazer mais para combater a fome.

Dom Bilingui vai mais longe e diz mesmo que o combate à fome devia estar no centro das prioridades em Angola.

“Será que é mais urgente neste momento gastar recursos económicos e financeiros para uma campanha eleitoral quando na verdade os protagonistas principais das eleições são pessoas que estão a morrer? Porque se nós hipotecarmos o futuro de Angola, porque não assistimos não olhamos para aquilo que neste momento faz parte da sobrevivência deste país, não é sobrevivência dos angolanos só os que morrem de fome os que vão ficando debilitado dia a dia por causa da fome, é um caso de soberania nacional”, afirmou.

Dados

Entretanto, a o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas voltou a alertar nesta segunda-feira, 8, que o número de pessoas à beira da fome em 43 países subiu para 45 milhões, à medida que a fome aguda aumenta no todo o mundo e Angola é um dos países nessa situação.

O número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda grave nas províncias angolana da Huíla, Namibe e Cunene poderá passar dos actuais 1,32 milhões para 1,58 milhões até Março de 2022, revelou um inquérito publicado no Lubango pelo projecto de Fortalecimento da Resiliência Alimentar e Nutricional no Sul de Angola, (FRESAN).

Como a VOA noticiou na altura, o inquérito, inserido no projecto de combate às alterações climáticas apoiado pela União Europeia (UE), é um dos primeiros estudos realizados entre Março e Maio de 2021 sobre o impacto da seca na região sul.

A escassez de chuvas e os efeitos decorrentes da seca, o aumento generalizado dos preços dos alimentos e a praga de gafanhotos que afectou grandes comunidades da região estão na base da actual situação.