Há excessos de zelo nos orgãos de informação estatais, diz porta-voz do MPLA

O porta-voz e Secretário para a Informação do Bureau Político do MPLA, Rui Falcão, negou enfáticamente hoje existirem ordens do partido governamental aos orgãos de informação estatais sobre como fazer a cobertura noticiosa de questões políticas no país.

Falcão admitiu no entanto que pode haver “excesso de zelo e auto-censura” nesses orgãos de informação. Ele reagia a novas acusações de que por ordens do MPLA a televisão estatal está a dar um tratamento político ddiferente aos actos da pré campanha eleitoral.

O último exemplo é dos comícios de último sábado. Se por um lado, o acto do MPLA, realizado no Moxico, foi transmitido em direito na TPA, RNA e TV-Zimbo e retratado nos noticiários dos referidos órgãos em larga escala, o maior partido na oposição teve apenas direito a cerca de 20 segundo na TPA

O porta-voz da UNITA Marcial Dachala, disse que “os jornalistas e editores destas televisões não são responsáveis de tal barbaris, é a mão do partido no poder que na sua cultura de exclusão vai ao ponto de transformar estes órgãos em tentáculos do seu departamento de acção psicológica e propaganda com a exclusiva pretensão de demostrar que é o único partido capaz de governar o país” .

O porta voz do MPLA, Rui Falcão, rejeitou tais acusações.

“O secretário de informação do MPLA sou eu e eu não dei, nem dou, nem darei qualquer orientação para estes órgãos”, disse afirmando que o MPLA “pugna por uma informação isenta”.

“Infelizmente há quem deturpe os limites das suas responsabilidades o que não tem nada a ver connosco”, disse.

“Excessos de zelo e auto censuras não nos caracterizam” , acrescentou