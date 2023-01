Guterres participa na Cimeira do Oceano, em Cabo Verde

O secretário-geral das Nações Unidas chega neste sábado, 21, a Cabo Verde para participar na Cimeira do Oceano, que se realiza no Mindelo, na ilha de São Vicente, durante uma escala da regata mundial Ocean Race.

A deslocação de António Guterres acontece a convite do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, com o qual se encontrará.

Ao fazer o anúncio nesta sexta-feira, 20, no seu 'briefing' diário à imprensa em Nova Iorque, o porta-voz da ONU Farhan Haq disse que Guterres discursará no evento chamado “Prime Minister Speaker Series”, no qual vai alertar "que a humanidade está a travar uma guerra sem sentido e autodestrutiva contra a natureza, e que o oceano está na linha de frente da batalha - o que significa que os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, como Cabo Verde, também estão".

A Cimeira do Oceano realiza-se na segunda-feira, 23.



A visita do Secretário-Geral terminará com um encontro com o Presidente da República, José Maria Neves.