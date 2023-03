Guiné-Bissau: Vice-primeiro-ministro assume pasta do Interior

O Presidente da Guiné-Bissau exonerou nesta quinta-feira, 9, o ministro do Interior e da Ordem Pública, Sandji Fati, e o director-geral de Serviço de Informações de Segurança, o brigadeiro-General, Celso Simão Rosa de Carvalho.



Umaro Sissoco Embaló entregou ao vice-primeiro-ministro e ministro da Presidência do Conselho de Ministros e de Assuntos Parlamentares, Soares Sambú, a pasta do Interior, enquanto Malal San vai ficar com a Presidência do Conselho de Ministros e de Assuntos Parlamentares.



O brigadeiro-general Armando da Costa Marna, um dos mais antigos oficiais do Ministério do Interior, vai assumir a Direcção-Geral do Serviço de Informações de Segurança, substituindo o brigadeiro general Celso Simão Rosa de Carvalho no cargo.

Marna tem direitos e regalias inerentes ao cargo de Secretário de Estado.



Sandji Fati, entretanto, foi nomeado conselheiro do Presidente para a Área da Defesa Nacional, com direitos e regalias equiparados ao cargo de ministro de Estado.



Umaro Sissoco Embaló não justiicou as mexidas no Executivo que é de iniciativa presidencial e tem por missão apena organizar as eleições legislativas antecipadas marcadas para 4 de Junho.