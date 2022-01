Guiné-Bissau: nova remodelação governamental

O Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, procedeu a uma nova remodelação governamental, sob a proposta do Primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, de acordo com o decreto presidencial tornado público quarta-feira, 26.

Foram exonerados três Ministros e três Secretários de Estado. Tratam-se de Augusto Gomes, Ministro dos Transportes e Comunicações, que passa assumir as funções do Ministro da Juventude, Cultura e Desportos, pasta que era uma mera Secretaria de Estado e era até agora ocupada por Florentino Fernando Dias, que passou para a Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, uma pasta criada na nova Orgânica do Governo.

O até aqui Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, Cirilo Mamasaliu Djaló assume agora o Ministério da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social substituindo no cargo Tomane Baldé, que vai assumir o Alto Comissariado de Luta Contra COVID-19.

Enquanto isso, Abas Djaló é o novo Ministro da Educação Nacional, passando o actual Reitor da Universidade Pública “Amílcar Cabral”, Timóteo Saba M’bunde a assumir a pasta de Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica, um novo pelouro criado na actual organigrama do Executivo.

Enquanto isso, Aristides Ocante, conselheiro do Presidente da República, vai desempenhar as funções de Ministro dos Transportes e Comunicações, cargo que era ocupado por Augusto Gomes.

No Ministério da Justiça e Direitos Humanos a confiança recaiu sobre Teresa Alexandrina da Silva.

Foram exonerados Cornélia Lopes Man, Secretária de Estado da Gestão Hospitalar e Alfredo Malu, Secretário de Estado da Ordem Pública, sem que sejam nomeados novos membros para os seus respectivos cargos.

Exonerado foi também Garcia Bedeta, cujo pelouro - Secretaria de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica - foi extinto da nova orgânica governamental.