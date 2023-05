Guiné-Bissau: Residência e carro de dirigente do PRS atacada por desconhecidos

A residência do dirigente do PRS, um dos partidos do actual Governo, mas que tem criticado a própria governação, Fransual Dias, foi atacada nesta madrugada a tiros e a sua viatura incendiada, embora ele não tenha sido atingido.



A informação foi avançada à Voz da América pelo próprio Fransual Dias.



Nos últimos dias, em várias declarações públicas, Dias alertou para um plano do Executivo para adiar as eleições legislativas, marcadas para 4 de Junho, e nesta semana acusou o líder do MADEM-G15, Braima Camará, de ter retirado do cofre de Estado mais de 1 bilião de francos cfa (cerca de 1,7 milhões de dólares) "resultante de uma alegada indemnização do prejuízo de guerra".



As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o ataque apesar das diligências da Voz da América junto da polícia e do Governo.