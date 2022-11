Guiné-Bissau: Processo eleitoral arranca com recenseamento a 10 de Dezembro

O recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau começa a 10 de Dezembro, anunciou nesta quinta-feira, 10, em Conferência de Imprensa, o ministro da Administração Territorial e Poder Local.

O registo dos eleitores visa dar início ao processo que vai levar o país às eleições legislativas antecipadas.



"O artigo 21 da lei número 11 / 2013 estipula que o Governo, através do departamento competente, deve anunciar a data do início do recenseamento eleitoral 30 dias antes. Estamos hoje aqui, precisamente, para cumprir com as formalidades, anunciando que a data do início do recenseamento eleitoral, em todo o território nacional, assim como na diáspora, terá lugar no próximo dia 10 de dezembro do ano em curso", disse Fernando Gomes, que lançou “um vibrante apelo aos cidadãos com capacidade eleitoral para se recensearem”.

Gomes disse que vai pedir aos partidos políticos para promoverem ações que façam do processo eleitoral "um acto ordeiro, cívico e pacífico", assegurando que nas eleições legislativas "serão sempre um partido guineense", daí que reforçou a necessidade de o processo decorrer "na paz e tranquilidade".



Aos agentes recenseadores apelou para que desempenhem as suas funções na base do "rigor, disciplina e isenção".



"Gostaríamos que todos trabalhassem na base da responsabilidade e do patriotismo", sublinhou Fernando Gomes, para quem as eleições devem ser"uma festa popular".



"Vamos, mais uma vez, demonstrar ao mundo que o guineense é um povo ordeiro e pacífico", pediu o ministro da Administração Territorial e Poder Local.



Fernando Gomes adia tou que o Presidente Umaro Sissoco Embaló irá "oportunamente" anunciar a data em que as eleições legislativas antecipadas vão ter lugar, conforme manda a Constituição da República.

O Governo e os partidos políticos concluíram há mais de um mês não haver condições para a realização da eleições legislativas antecipadas a 18 de Dezembro e propuseram a data de 26 de Abril de 2014.