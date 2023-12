Guiné-Bissau: Presidente fala de tentativa de golpe; líder da oposição exige esclarecimentos

Sissoco Embaló falava este sábado, 02, no Aeroporto Internacional "Osvaldo Vieira", à sua chegada do Dubai, onde participou na COP 28.

O Presidente guineense disse que o Comandante da Guarda Nacional, Coronel Victor Tchongo, não agiu sozinho e que foi a mando de alguém retirar o Ministro das Finanças das celas da Polícia Judiciária (PJ).

“Falam sempre: 'vivemos em paz ou morremos todos'. É desta vez”, vincou Sissoco Embaló, tendo sublinhado que “Tchongo [Vitor] foi a mando de alguém". "Tchongo não é louco para arrombar portas das celas da Polícia Judiciária e retirar o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado”, afirmou.

O chefe de Estado guineense sugeriu também que todos sabem quem são os responsáveis "deste golpe". "A casa de quem é que foi atacada a tiros, depois de receber informações sobre a situação?”, perguntou.

“(…) Falei com a Ministra do Interior [Adiato Djaló Nandingna] e ela disse-me que estava nas instalações da PJ e não sei o que foi lá fazer, mas podem perguntar-lhe. A Ministra disse-me que viu os agentes da Guarda Nacional a jogarem ponta pés na porta e a perguntarem por Suleimane [Seide]”, insistiu Umaro Sissoco Embaló.

O Presidente guineense considera que o país está a ser colocado em “colapso". “Se não temos o advogado do Estado [Procuradoria-Geral da República] nesta terra, vamos colocar este país em colapso”, concluiu Umaro Sissoco Embaló.

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Domingos Simões Pereira: "não sou apologista de desrespeito à ordem constitucional"

O Presidente da Assembleia Nacional Popular [Parlamento], Domingos Simões Pereira, exigiu o esclarecimento de “toda a verdade em relação aos pagamentos efetuados aos empresários”, assim como “os contornos que levaram aos tiroteios da [última] sexta-feira”.

Em conferência de imprensa, sábado, 2 dezembro, na sua residência, Simões Pereira notou que falava enquanto cidadão, por considerar que o seu silêncio “estava a dar azo as tentativas de o associar a várias situações”, que segundo ele, poderiam potenciar “más interpretações e apelo à violência”.

“Quem me conhece sabe que não me revejo na violência, não sou apologista de desrespeito a ordem constitucional”, replicou Domingos Simões Pereira, revelando, por outro lado, que, após as consultas com os membros do Governo, sobre o confronto na noite de quinta-feira, e ao retornar à sua residência, foi informado pelo seu corpo de segurança de que havia “indícios de presença de homens armados” perto da sua casa.

“(…) A minha casa parecia um campo de batalha com tiros por todo o lado, mas, primeiro, tive de tranquilizar a minha mãe com mais de 100 anos [de idade] e depois sair de casa”, acrescentou o líder do Parlamento guineense aos jornalistas.

Domingos Simões Pereira apelou ainda ao povo guineense para se manter “calmo e vigilante”, salientando, na ocasião, não compreender a decisão do Ministério Público que ordenou “a detenção preventiva” do Ministro da Economia e Finanças, Suleimane Seidi, e do Secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, facto que suscitou reações violentas entre o Batalhão da Presidência da República e a Guarda Nacional a 1 de Dezembro, depois de ambos terem sido retirados, à força, das celas da PJ pela Brigada de Intervenção Rápida (BIR).