Guiné-Bissau: Presidente do PRS demite vice-presidente que anunciou candidatura à liderança do partido

O presidente do Partido de Renovação Social (PRS) da Guiné-Bissau, demitiu Certório Biote, um dos vice-presidentes, por “incompatibilidade em continuar a exercer o cago que vinha ocupando na actual direcção”.

Na nota divulgada nesta terça-feira, 4, com data de ontem, Alberto Nambeia juntifica a decisão com o facto de Biote ter anunciado a 30 de Abril a sua intenção de candidatar-se à liderança do PRS, cujo congress deve acontecer em Outubro.

O PRS, fundado por Koumba Yalá, é a terceira força política no Parlamento e viu o seu peso reforçado no Governo com a remodelação do passado dia 24.