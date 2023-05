Guiné-Bissau pode receber mais três milhões de dólares do FMI

A Guiné-Bissau poderá receber do Fundo Monetário Internacional (FMI) mais de três milhões de dólares, diz o Ministério das Finanças na sua página oficial no Facebook, citando uma carta do administrador do FMI para Guiné-Bissau, Facinet SYLLA, ao titular da pasta Ilídio Vieira Té.



“O Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional concluiu nesta segunda-feira, 8, em Washington, a primeira avaliação à Guiné-Bissau do Programa de Facilidade de Crédito Alargado (CEF) aprovado em 30 de Janeiro de 2023 e que vai conduzir assim o desembolso de 3,16 milhões de dólares”, refere a nota.



O Ministério das Finanças acrescenta que o administrador do FMI para o Grupo África II realçou também que a conclusão da revisão sem a reunião formal “é um sinal” de engajamento das autoridades nacionais e de “implementação do programa” pelas autoridades da Guiné-Bissau.



“Esta é a primeira vez, para mim, que um programa com desembolso seja aprovado por este procedimento”, lê-se ainda na nota.



O Grupo África II do Fundo Monetário Internacional FMI é integrado por 24 países, incluindo a Guiné-Bissau.