Guiné-Bissau: Partidos da oposição pedem demissão do Governo

Os partidos políticos do Espaço de Concertação dos Partidos Democráticos exigem a demissão do actual Governo de iniciativa presidencial.

Em conferência de imprensa, nesta sexta-feira, 21, os partidos da oposição alegam que o Executivo de Nuno Gomes Nabian demonstrou a sua “total incompetência em organizar as eleições legislativas antecipadas”.



Em consequência, exigem a formação de um novo Governo “com mandato limitado exclusivamente em organizar eleições”, segundo Maria Odete Costa Semedo, do PAIGC.

Os partidos exortam o Parlamento, em concertação com o Conselho Nacional da Magistratura, a iniciar “urgentemente” o processo de eleição do Presidente e demais membros do Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições, cujo mandato está caduco desde 30 de Abril de 2022.

O Espaço de Concertação dos Partidos Democráticos é integrado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), União para a Mudança (UM), Partido da Convergência Democrática (PCD), oPartido Social-Democrata (PSD), o Partido do Manifesto do Povo e o Movimento Democrático Guineense (MDG).

Presidente demite conselheiros e assessores

Também hoje, o Presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, exonerou todos os seus conselheiros e assessores, através de um decreto presidencial, lido pelo seu conselheiro para área de Comunicação, Óscar Barbosa.



O Chefe de Estado justifica a sua decisão, alegando a “razão que relevam da conveniência do serviço e da necessidade de racionalização dos meios financeiros colocados à disposição do Gabinete do Presidente da República e da sua adequação ao Orçamento Geral do Estado”.



Esta é a primeira vez que um Presidente da República exonera, de uma vez, todos os seus conselheiros e assessores.