Guiné-Bissau: novo Governo tem trinta e cinco membros

De acordo com o Decreto Presidencial, o advogado Carlos Pinto Pereira é o novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades. Para o Interior, a escolha recaiu sobre Adiato Djaló Nandigna, uma das experientes governantes do PAIGC, enquanto que para o Ministério da Defesa, foi nomeado Nicolau dos Santos, um dos altos dirigentes do Partido da Renovação Social (PRS). Suleimane Seide, do PAIGC e quadro sénior do Ministério das Finanças é quem passa a gerir as finanças públicas da Guiné-Bissau.

Nas áreas sociais, o novo elenco governativo tem Braima Sanhá na Educação, um experimentado quadro da área, enquanto que para a Saúde Pública, foi indicado Domingos Malú, que no passado já havia tutelado este Ministério.

Outras pastas importantes a destacar são as Pescas e Economia Marítima, que passa a ter como Ministro, Dionísio Pereira, actual Secretário Geral da Juventude do PAIGC, e os Recursos Naturais, cujo novo titular é o jurista Hotna Cufuk Na Doha, um dos destacados jovens do PRS.

Segundo o Conselheiro e Porta-voz do Presidente da República, Oscar Barbosa, os novos membros do Governo tomam posse amanhã, 13, no palácio presidencial.