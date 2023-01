Guiné-Bissau: Morreu Alberto Nambeia, presidente do PRS

O líder do Partido da Renovação Social (PRS) da Guiné-Bissau, Alberto Nambeia, faleceu nesta quarta-feira, 25, em Portugal, aos 59 anos de , vítima de uma doença prolongada.



A informação foi confirmada por fontes partidárias, de acordo com as quais a morte foi declarada no princípio da tarde de hoje.



Nambeia foi reeleito Presidente do Partido da Renovação Social no VI congresso realizado em Janeiro de 2022, mas de seguida, devido ao seu debilitado estado de saúde, que o levou ao internamento hospitalar em Portugal, nomeou o antigo líder da juventude, Fernando Dias, para assumir a Presidência em exercício do partido.

O PRS foi fundado por Kumba Ialá em Janeiro de 1992.

Alberto Nambeia, um dos fundadores do partido, foi eleito prsidente em Dezembro de 2012, depois da desistência de Ialá.

O PRS foi o terceiro partido mais votado nas eleições legislativas de 2019 e tem membros no actual Governo de iniciativa presidencial.