Guiné-Bissau: MADEM-G15 não deixa coligação governamental apesar das críticas internas

O conselho directivo do Movimento para a Alternância Democrática (MADEM-G15) decidiu-se manter na coligação governamental da Guiné-Bisasu, depois de analisar as críticas feitas pela juventude do partido e pela estrutura de quatros e técnicos, Quadem, que chegaram a pedir o abandono do Executivo de Nuno Gomes Nabiam.

"Não está em causa a continuidade do MADEM na actual coligação", afirmou o porta-voz da segunda força política do Parlamento, Jibril Baldé, que reconheceu a "justeza de algumas questões", embora tenha havido "um claro exagero.

"Têm todo o direito de manifestar a sua indignação, mas o partido entendeu que houve exageros. Não se pode dar um ultimato ao partido, naturalmente", sublinhou o antigo ministro da Educação.

Frente a algumas críticas consideradas justas, como a passividade da liderança do MADEM-G15 em fazer impor seus homens no aparelho do Estado, Jibril informou que o órgão deu indicações para uma "análise aprofundada" sobre as questões levantadas pelas estruturas do partido.

Com 27 lugares na Assembleia Nacional Popular, o MADEM-G15 é o principal suporte do Governo no Parlamento, mas perdeu peso político no Executivo, a favor do PRS, a terceira força do país, após a remodeação governamental de 25 de Abril.

Além daqueles dois partidos, a coligação governamental é integrada ainda pela Assembleia do Povo Unido - Partido Social-Democrata (APU-PDGB).