Guiné-Bissau: José Mário Vaz integra Conselho de Estado

O antigo Presidente da República da Guiné-Bissau José Mário Vaz passa a ser membro do Conselho de Estado.



O Presidente Umaro Sissoco Embaló nomeou Vaz para o cargo nesta segunda-feira, 26.



A decisão consta de uma "Nota Informativa" baseada num decreto presidencial, que invoca o art.° 74°, conjugado com o artigo 70, ambos da Constituição da República.

O Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República.

José Mário Vaz é actual presidente de honra do Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15), partido que apoia Sissoco Embaló e que ficou em segundo lugar nas legislativas de 4 de Junho, ao conseguir 29 dos 102 deputados na Assembleia Nacional Popular.

Economista de formação e empresário, Jomav, como é popularmente conhecido, foi ministro das Finanças durante o Governo do PAIGC, liderado por Carlos Gomes Júnior, deposto pelo golpe militar de 2012.

Na eleição de 2014, foi escolhido pelo PAIGC para candidato presidencial e ganhou o pleito.

Apesar de ser o único Chefe de Estado a terminar um mandato desde a abertura do país ao multipartidarismo, a sua gestão foi marcada por conflitos com o próprio PAIGC, partido que o elegeu, a começar pelo afastamento do primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira.



Nas eleições presidenciais de 2019, José Mário Vaz não passou à segunda volta, tendo ficado em quarto lugar atrás do líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, de Umaro Sissoco Embaló e de Nuno Gomes Nabiam.

Vaz deu posse ao actual Presidente da República, Úmaro Sissoco Embaló, em Fevereiro de 2020, num hotel da capital.