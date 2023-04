Guiné-Bissau: Governo suspende emissões da rádio católica "Sol Mansi"

O Governo guineense, através da Inspeção-geral do Ministério da Comunicação Social, ordenou à Rádio Sol Mansi a suspenção das suas emissões, justificando o “incumprimento das obrigações e falta de pagamento de taxas de licença provisória do ano 2022”.

"A Inspeção-geral do Ministério da Comunicação Social, vem pela presente, ao abrigo do artigo 3 da Lei n 4/2013, comunicar à Direcção da Rádio Sol Mansi, a suspensão da autorização ou licença provisoria e a cessação, com efeitos imediatos, de quaisquer emissões”, lê -se na notificação do Ministério da Comunicação Social, datada de 5 de Abril., a que a Voz de América teve acesso.

A Inspeção–Geral justificou que a medida se deve ao "incumprimento das obrigações, após a Rádio Sol Mansi ter sido notificada duas vezes".

“A presente decisão resulta, após duas notificações do incumprimento das obrigações inerentes à falta de pagamento das taxas de licenças provisórias, referentes ao ano 2022, previsto no Despacho conjunto do Ministro da Comunicação Social e do Ministro da Economia e Finanças, datado de 05 de Abril de 2017”, afirmou aquele departamento governamental..

A Rádio Jovem também confirmou ter recebido uma notificação igual do Ministério da Comunicação Social.

Nem uma nem outra emissora comentaram a decisão.