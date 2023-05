Guiné-Bissau: Eleitores na expectativa em vésperas da campanha eleitoral

Cidadãos guineenses esperam que a campanha eleitoral, que inicia amanhã, 13, sirva de momento para apresentação de projectos políticos para sociedade e não de insultos e ataques pessoais.



Em Bissau, a capital, as principais avenidas já começaram a ser animadas pelas manifestações de campanha.



Muitas movimentações estão a ser registadas nas sedes dos partidos.



Informações de Gabú, leste da Guiné-Bissau, mostram pouco sinal de movimentação.



O mesmo cenário se assiste também em Bafatá, leste do país, onde a alegada falta de educação cívica teve impacto.



Enquanto isso, em Canchungo, norte, não se veem muitas actividades de campanha, com poucos cartazes e dísticos nas ruas, e sedes regionais de alguns partidos sequer foram reabilitadas.



De Buba, a sul , as imagens que chegam não são igualmente de muitas actividades eleitorais.



A Voz da América falou com eleitores sobre a sua participação na campanha e eventuais preocupações, nomeadaemnte a nível da segurança.



Ouça a reportagem: