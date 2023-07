Guiné-Bissau: Domingos Simões Pereira será candidato à Presidência do Parlamento

O líder da coligação PAI - Terra Ranka, que venceu as eleições legislativas de 4 de Junho, escolheu o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, como candidato ao cargo de presidente da Assembleia Nacional Popular, cujos deputados tomarão posse no dia 27.

A decisão foi tomada neste domingo, 23, na III Sessão Extraordinária do Comité Central do PAIGC que decorreu num hotel de Bissau.

Em nota, o partido informa que o nome de Domingos Simões Pereira foi aprovado por maioria qualificada, com 396 votos a favor e dois contra.

"O presidente do PAIGC afirmou que se for eleito Presidente da ANP irá assegurar um exercício parlamentar pacificador e unificador, sendo que vai primar por uma produção legislativa adequada aos atuais desafios da Guiné-Bissau", diz o comunicado do PAICV.

A par da Presidência do Parlamento, a coligação PAI-Terra Ranka, ainda segundo a nota do partido dos "camaradas" deve propor os outros candidatos à Mesa, nomeadamente 1° vice-presidente e primeiro secretário, ambos os casos sob a responsabilidade da Comissão Permanente do PAIGC, com anuência da Conferência de Líderes da Coligação PAI- Terra Ranka".

A posse dos deputados será na quinta-feira, 27,

Domingos Simões Pereira foi primeiro-ministro entre 2019 e candidato presidencial e concorreu em 2019 à Presidência da República.