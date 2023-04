Guiné-Bissau: Criadores de Cacheu preocupados com roubo de gado

O aumento do roubo de gado bovino com recurso a armas incomoda criadores, no norte da Guiné-Bissau.

Na semana passada registou-se uma vítima mortal, em consequência da troca de tiros entre assaltantes e criadores de gado.

O presidente do Movimento Região de “Cacheu Seguro”, Djêncio Djedjo Mendes, afirma que os atacantes usam “armas que pertencem ao Estado (...) e mesmo presos em flagrante são libertados pela intervenção de ‘força superior’”.

Em consequência, disse Mendes, no ano passado, muitos alunos deixaram de ir às aulas.

Aliás, “os ladrões não hesitam em atacar em plena luz do dia”, relata, por outro lado, Mendes. “Os malfeitores invadem as nossas casas e as nossas propriedades perante o silêncio do Estado da Guiné-Bissau.

O Administrador local, Bernardo Gomes, além de reconhecer o aumento acentuado do roubo de gado bovino, disse que há diligências em curso.

Acompanhe: