Guiné-Bissau: CNE reconta votos da eleição presidencial na terça-feira

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau marcou para terça-feira, 4, a recontagem dos votos da segunda volta da eleição presidencial de 29 de Dezembro.

A decisão segue a um despacho de um juíz-conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que, no passado dia 24, em jeito de esclarecimento ao acórdão de 11 de Janeiro da mais alta instancia judicial do país, mandou repetir o apuramento nacional dos resultados.

A convocatória para a reunião, que terá início às 10 horas de terça-feira, foi enviada às candidaturas de Umaro Sissoco Embaló (foto) e Domingos Simões Pereira, na sexta-feira, 31, na qual José Pedro Sambu convida-as a indicarem os respetivos representantes para a recontagem.

Os representantes de Embaló e Simões Pereira devem estar munidos das atas produzidas no apuramento dos resultados a nível regional.

Na quinta-feira, 30, uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que esteve no país durante 24 horas, recomendou o apuramento nacional dos resultados até o dia 7.

Na recontagem a ser realizada pela CNE estará também presente um perito da CEDEAO.

Recorde-se que a CNE deu como vencedor da eleição presidencial Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo MADEM-G15, com 53,55 por cento dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira, do PAIGC, obteve 46,45 por cento dos votos.

O candidato derrotado recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça que aguarda a recontagem por parte da CNE.