Guiné-Bissau: Braima Camará é reeleito presidente do MADEM-G15 e promete lutar por maioria absoluta 

Os delegados ao II congresso do Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15) renovaram a confiança política em Braima Camará, líder fundador do partido.



Camará foi eleito com 2.168 votos, num universo de 2.200 delegados no congresso que arrancou na sexta-feira e no qual ele foi o único candidato.



Na sua declaração de vitória, Braima Camará prometeu trabalhar por uma maioria absoluta do MADEM-G15 nas eleições legislativas de 18 de Dezembro de 2022, numa altura em que se tem assistido uma corrente de militância ao partido.

José Mário Vaz, antigo Presidente da República, Suze Barbosa, actual Ministra dos Negócios Estrangeiros, e Óscar Barbosa, conselheiro do Presidente da República para área do Comunicação Social, foram as mais recentes adesões ao partido.

O MADEM-G15, surgido na sequência da dissidência de vários militantes e dirigentes do PAIGC, por discordarem da gestão do líder Domingos Simōes Pereira em 2018, foi o segundo partido mais votado em 2019 e principal grupo de apoio do actual Presidente Umaro Sissoco Embaló, também um dos seus fundadores.