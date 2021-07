Guiné-Bissau assume a presidência rotativa da Assembleia Parlamentar da CPLP

A capital guineense foi palco nos dias 7 e 8 do corrente mês de julho da 10ª Assembleia Parlamentar dos Países da Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

A partir desta reunião/sessão, que juntou as delegações de Portugal, Brasil, Timor-Leste, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a excepção de Angola e Guiné Equatorial, que participaram por videoconferência, a Guiné-Bissau passa assumir a presidência rotativa da organização, devendo, nos próximos dois anos, incrementar “uma diplomacia proactiva para a implantação do projecto de mobilidade”, destacou o Presidente do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá.

A Guiné-Bissau sucede assim a Cabo Verde e apresentou na reuniao de Bissau o seu Plano de Actividades, que comporta com 18 eixos prioritários.

O presidente em exercício salienta a necessidade de fazer com que a CPLP seja reconhecida em todas as organizações internacionais e que seja assinado na cimeira dos chefes de Estados da Comunidade um acordo definitivo com vista à circulação de pessoas e bens a nível do espaço comunitário.

“A recuperação das economias enfraquecidas pela pandemia”, também faz parte das prioridades de Cipriano Cassamá à frente da presidência rotativa da Assembleia Parlamentar da CPLP.

A próxima reunião, agendada para 2023, vai decorrer na Guiné Equatorial, altura em que este país vai assumir a presidência rotativa do parlamento lusófono.