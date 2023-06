Guiné-Bissau: Assembleia Nacional Popular toma posse a 27 de Julho

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau marcou para o dia 27 de Julho a posse da nova Assembleia Nacional Popular, à luz dos resultados das legislativas de 4 de Junho.

O dia for marcado por um despacho assinado pelo presidente do órgão, N'Pabi Cabi, divulgado nesta sexta-feira, 23, que justifica a data com a ausência do país do presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, em "missão de serviço relevante e inadiável" de 16 a 25 do próximo mês.



A marcação da posse surge depois de, na quarta-feira, 21, os resultados das eleições terem sido publicados no Boletim Oficial.

A Assembleia Nacional Popular é composta por 102 deputados, dos quais, de acordo com os resultados definitivos, 54 são da coligação PAI Terra Ranka, integrada por cinco partidos, 29 do Madem-G15, 12 do PRS, cinco do PTG e um do APU-PDGB.

Refira-se que o presidente cessante do Parlamento não concorreu às eleições e, portanto, será eleito um novo presidente.

Após a posse dos deputados, o Presidente da República vai convidar a formação política mais votada, PAI Terra Ranka, para indicar o primeiro-ministro que vai formar Governo.