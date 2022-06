Guiné-Bissau: Arranca  a segunda campanha nacional de vacinação contra pólio

Iniciou, em Bissau, a campanha nacional de vacinação contra a pólio para crianças menores de cinco anos.

A iniciativa do governo guineense, com apoio das Nações Unidas, vem na sequência do recente ressurgimento de casos da doença no país.

Nesta segunda campanha, que incluiu a administração de vitamina A e desparasitação com mebendazol, espera-se que sejam vacinadas mais de três mil crianças.

“Dar sentido à vida é uma necessidade humana e quando este sentido envolve um ideal colectivo grande, belos frutos podem ser colhidos e a preservação da saúde é a principal necessidade humana,” disse a directora-geral da Saúde Materna Infantil, Mamai Barbosa.

Certificada livre da poliomielite em 2019, a Guiné-Bissau registou recentemente quatro casos da doença, na capitla, Bissau, e na região de Biombo.

Os países vizinhos, nomeadamente Guiné-Conacri, Senegal e Gâmbia, também tiveram casos de poliomielite, nos últimos meses.