Guiné-Bissau: Advogado do PAIGC “sequestrado por agentes da guarda presidencial”

A denúncia vem da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, que na sua página oficial no Facebook, escreve que a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, "registou, com estupefação, a triste notícia do sequestro ou rapto do Advogado Dr. Vailton Pereira Barreto, por homens fortemente armados”.

Na mesma publicação, a Ordem dos Advogados condenou “com veemência o acto de violência contra o seu associado, colocando em causa a sua segurança e liberdade” e, em consequência, exige “a imediata e incondicional reposição da liberdade do Advogado Vailton Pereira Barreto”. “O sequestro do nosso confrade aconteceu ontem aà noite [20 de janeiro], por volta das 22 horas, e envolve o corpo da Guarda Presidencial”, precisou Luís Vaz Martins, Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau.

“O nosso colega reportou ao Bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau [Januário Correia] que ele teria sido abordado por volta das 10h [22 horas] e qualquer coisa da noite por agentes da Guarda Presidencial na estrada e que retiraram-no do carro, mandaram outra pessoa a conduzir a sua viatura e levado para a Persistência da República, onde foi retirado o seu telefone”, conta Vaz Martins, segundo ainda o qual, o celular do advogado Vailton Pereira Barreto ainda se encontra na posse dos agentes da segurança da Presidência da República.

O Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau afirma que o causídico foi buscado esta manhã [domingo, 21 de janeiro] na sua residência por agentes policiais afectos ao Ministério do Interior “com alegações de que devia ser ouvido no departamento da Polícia do Trânsito”. “Hoje [de manhã] foram-lhe buscar para ir prestar declarações [na Polícia], mas ele sustentou o seu argumento em como não se tratava de um acidente de viação, mas, sim, que foi raptado por agentes da Guarda Presidencial, tendo feito mesmo referência ao nome do indivíduo que comandou a operação”, sublinhou, por outro lado, Luís Vaz Martins.

Sobre o assunto, ainda não houve qualquer abordagem por parte das entidades oficiais guineenses.