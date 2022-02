Guarda Nacional de New Hampshire e Forças Armadas de Cabo Verde reforçam cooperação

As Forças Armadas de Cabo Verde e a Guarda Nacional do Estado americano de New Hampshire (NHNG) assinam nesta sexta-feira, 4, na Praia, um acordo de parceria que vai reforçar as competências do exército do arquipélago.

O acto é um dos pontos altos da visita que o governador daquele Estado, Christopher Sununu, realiza desde ontem ao arquipélago.

"Essa missão não fortalecerá apenas as parcerias militares entre nossos dois governos, mas também estabelecerá ligações entre os nossos cidadãos, partilhando e promovendo as nossas culturas, valores e experiências", afirmou o governador que ontem foi recebido em audiência pelo Presidente da República, José Maria Neves.

No ano passado, a Guarda Nacional de New Hampshire foi seleccionada para desenvolver esta cooperação com as Forças Armadas de Cabo Verde, ao abrigo do Programa de Parceria de Estado (SPP) da Guarda Nacional, uma iniciativa que nasceu há 28 anos “para ajudar os países que emergiram da 'cortina de ferro” e que envolve actualmente 83 Estados.

Cabo Verde é o segundo país a estabelecer uma parceria deste género com a Guarda Nacional de New Hampshire, depois de El Salvador.