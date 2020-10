Grupos radicais admitiram sequestrar governador da Virgínia, Ralph Northam

Grupos radicais americanos discutiram, em junho, na cidade de Dublin, no Estado de Ohio, a possibilidade de sequestrar o governador do Estado da Virginia, Ralph Northam.

A revelação foi feita nesta terça-feira, 13, pelo agente especial da polícia federal de investigação, FBI, Richard Trask, quem participou na investigação que resultou na detenção de seis homens acusados, na semana passada, de planear o sequestro da governadora democrata de Michigan, Gretchen Whitmer.

O agente do FBI não mencionou o nome de Northam, influente líder democrata, durante a audiência num tribunal federal em Grand Rapids, Michigan, mas disse que membros do grupo de vários Estados participaram na reunião na qual expressaram insatisfação com a gestão dos governadores durante a pandemia do coronavírus.

Os membros dos grupos paramilitares eram contra as medidas de contenção do coronavírus que haviam sido impostas pelos governos, na altura em Michigam e Virgínia, todos democratas.

Uma fonte bem posicionada que preferiu o anonimato, no Estado da Virgínia disse que o FBI não o informou sobre qualquer ameaça potencial.

A reunião de junho foi investigada pelo FBI e levou à prisão na semana passada de seis homens por supostamente planearem sequestrar Whitmer.

A acusação diz que alguns dos réus vigiaram a casa de férias da governadora Whitmer no norte de Michigan em agosto e setembro.

Fontes conhecedoras do processo admitem que, se forem acusados, os réus podem ser condenados à prisão perpétua.

Gretchen Whitmer foi amplamente elogiada pela forma como lidou com a pandemia, com medidas que restringiram os movimentos pessoais.

Da mesma forma, ela foi alvo de duras críticas de legisladores republicanos e residentes em redutos conservadores em Michigan por considerar que “tinha extravasados os seus poderes”.