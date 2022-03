Greve no Ensino Superior angolano poderá ser suspensa temporáriamente

Os professores do ensino superior reúnem-se em Assembleia Geral sexta-feira e poderão decidir suspender temporáriamente a sua greve que dura há vários meses, disse o secretário geral do Sindicato do Professores do Ensino Superior, SINPES, Peres Alberto.

Alberto disse que o sindicato está a tomar em conta o crescente clamor dos estudantes que receiam que o ano lectivo seja totalmente perdido pelo greve que não tem solução à vista.

“Estamos a requerer à mesa da assembleia geral a interpolação da greve para trinta dias, atentendo ao clamor dos estudantes", disse o sindicalista.



A greve dura há três meses mas os termos de negociações já vêm de há quase dois anos.

Os professores apresentaram em caderno um salário máximo equivalente a cinco mil dólares, recentemente o presidente da República orientou para um aumento de seis porcento ou seja, um professor catedrático que aufere quatrocentos mil Kwanzas, quase mil dólares, passe para seiscentos mil mas os professores não aceitaram a proposta.

"O sindicato não concorda com a proposta do senhor presidente porque a qualidade no ensino superior não cai do céu, necessita ou requer investimentos", disse Peres Alberto



O ano lectivo termina em Setembro e com os professores parados ha três há o risco do ano ficar anulado.

O professor Carlinhos Zassala disse que o governo não se mosrra preocupado em resolver a crise porque o estado controla apenas 30 porcento do sector do ensino superior e setenta porcento está nas mãos do privado.

“Quem impede os bons salários nas instituições publicas do ensino superior são os mesmos que detêm as universidades privadas, governantes, empresários que são os nossos dirigentes”, disse.

“Se eles melhoram os salários dos professores, estes não teriam mais a preocupação de fazer garimpo (dar aulas em várias universidades ao mesmo tempo)e não fazendo isso, as universidades privadas ficariam com carência de professores, logo as suas empresas seus negócios não funcionam", acrescentou



O mesmo argumento têm os estudantes como diz Francisco Teixeira presidente do MEA.

"Acontece que os mesmos "abutres" que estão no público é que açambarcaram.

o ensino e transformou-o em comércio", disse.

"Este ano lectivo está em risco de ser anulado mas nós temos fé e esperança que não venha a acontecer", acrescentou