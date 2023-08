Greve de taxistas deixa dois mortos na Cidade do Cabo

A polícia disse na segunda-feira que uma pessoa foi "morta a tiro e três outras ficaram feridas depois de um automobilista ter sido atingido por pedras" na estrada em direção ao aeroporto da cidade.

As autoridades acrescentaram mais tarde que outro corpo - o de um homem de 28 anos que sofreu vários ferimentos de bala num ataque "que se acredita estar relacionado com um táxi" - foi encontrado nas proximidades.

A polícia disse que não podia excluir a hipótese de a morte de um agente na sexta-feira à noite, num município a 20 quilómetros a sudeste da Cidade do Cabo, estar relacionada com a greve, uma vez que ocorreu quando os agentes estavam "a efetuar patrulhas de prevenção da criminalidade para reprimir incidentes relacionados com os táxis".

Quatro autocarros pertencentes à empresa Golden Arrows Bus que operam na cidade foram incendiados, alegadamente com bombas de gasolina, depois de terem atravessado bloqueios de estrada organizados pelos taxistas em greve.

Os taxistas, que saíram à rua na quinta-feira passada, têm protestado contra o facto de as autoridades terem apreendido os seus veículos por infracções ao código da estrada. Os motoristas utilizaram escombros, pedras e pneus em chamas para bloquear as estradas.

O Conselho Nacional de Táxis da África do Sul, Santaco, que retirou todos os táxis dos seus membros, negou que a associação esteja por detrás da violência.

O vice-presidente da associação, Nceba Enge, criticou a medida da cidade de apreender os seus veículos, acusando as autoridades de Capeton de sabotarem o negócio dos táxis.

"Se a matrícula não estiver bem fixada ou estiver rachada, a carrinha será apreendida. Se as luzes estiverem rachadas, a carrinha será apreendida. Se o condutor não usar o cinto de segurança, a carrinha será apreendida. Por isso, achamos que é injusto", afirmou.

O primeiro-ministro da província do Cabo Ocidental, Alan Winde, disse à VOA que o governo provincial não permitiria a ilegalidade por parte daqueles que são penalizados por infringir a lei. Ele apelou ao fim da violência.

"Os cidadãos não podem fazer a sua vida quotidiana. Não podem ir à escola. Não podem ir para o trabalho. Não podem ir às instalações de saúde e, claro, isso é fundamental para mim", afirmou.

Milhares de passageiros encalhados amontoaram-se nas estações de autocarros e táxis de toda a cidade na quinta-feira, com centenas a optarem por regressar a casa a pé até tarde da noite, enquanto outros dormiram nas estações, à medida que os incidentes de violência iam surgindo.



Bongani Msibi disse que ele e outros passaram a noite de domingo numa praça de táxis e autocarros local à espera de transporte que não chegou.



O grupo teve de queimar caixas de cartão para se aquecer, disse à VOA.



O impacto da greve tem sido sentido a nível local e no estrangeiro. As equipas estrangeiras que terminaram um torneio da Taça do Mundo de Netball na Cidade do Cabo tiveram de ser escoltadas pela polícia até ao aeroporto.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido emitiu um alerta de viagem para os seus cidadãos.



Após negociações falhadas no fim de semana entre Santaco e o governo, este anunciou que a ação se prolongaria até quarta-feira.



Winde diz que está a contactar o governo nacional para encontrar soluções, incluindo a possibilidade de recorrer ao exército, se necessário.



Algumas informações desta reportagem são da AFP.