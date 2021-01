Grã-Bretanha proíbe entrada de viajantes de Cabo Verde

A Grã-Bretanha proibiu a entrada no país de viajantes vindos de Cabo Verde, foi oficialmente anunciado em Londres

O país está incluído numa lista de 15 países cujos viajantes foram proibidos de entrar nesse país como precaução contra a transmissão da nova estirpe.

Nessa lista de países está também incluído Portugal devido às ligações estreitas que mantém com o Brasil, disse o ministro dos transportes britânico.

Para além de Cabo Verde e Portugal os outros país são Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colombia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai and Venezuela.

Por outro lado, Angola anunciou que vai suspender as ligações aéreas com Portugal, Brasil e África do Sul, a partir das 00:00 do dia 24 de janeiro, anunciou o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida.

A suspensão temporária dos vôos decorre da necessidade de controlar a propagação da pandemia de Covid-19, em particular das novas estirpes do vírus SARS-CoV-2, causador da doença.