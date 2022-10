Governo moçambicano suspende actividades da Igreja Velha Apostólica

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique suspendeu as actividades da Igreja Velha Apostólica, uma das congregações cristãs mais expressivas do país, por causa de conflitos entre os seus membros, que já resultaram em vários casos de violência.



Através de um despacho, datado de quarta-feira, 18, a ministra da tutela, Helena Kida, justifica a decisão, como uma medida preventiva, para evitar o que classifica de "consequências desastrosas que resultem em mais violência".



“A ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, no uso das competências e atribuições legais, determina a suspensão temporária de todas as actividades religiosas desta igreja a nível nacional, com efeitos imediatos, de modo a que os seus membros se reestruturem encontrem uma solução pacífica e duradoura que permita a reabertura da igreja e a continuação das suas actividades, munidos de paz e espírito de irmandade”, indica o despacho.



A guerra na Igreja Velha Apostólica dura há vários meses e tem como uma das principais motivações alegados casos de adultério protagonizados pelo seu apóstolo, Jaime Matlombe, que liderava a organização até há duas semanas.