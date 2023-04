Governo e Renamo mantêm braço-de-ferro sobre fim do processo de integração dos antigos guerrilheiros

Um braço-de-ferro pode ter-se instalado entre a Renamo e o Governo de Moçambique por causa do tema das pensões para os guerrilheiros daquele partido da oposição, que Ossufo Momade exige que sejam pagas incondicionalmente, enquanto o Executivo defende que o pagamento deve começar após o encerramento da última base da guerrilha, em Gorongosa, centro do país.

A Renamo recusa-se a encerrar a base da Gorongosa, o seu quartel general durante a guerra civil, até que as pensões dos seus homens armados sejam pagas e fontes partidárias asseveram que aquela formação política pretende manter esta exigência até às últimas consequências.

O encerramento da base, inicialmente previsto para finais do ano passado, foi adiado sine die e não houve qualquer informação tanto do Governo quanto da Renamo sobre o adiamento.

O Executivo diz que as pensões só vão ser pagas quando a última base estiver encerrada, sublinhando que a verba para tal foi incorporada no Orçamento de Estado para 2023 e que já foi aprovado um decreto para o pagamento das pensões.

A Renamo, na voz do seu porta-voz, José Manteigas, afirma que o partido tem conhecimento desse decreto, mas ainda não foi formalmente informado sobre tal, “e nós questionamos porque é que as pensões não estão a ser pagas”.

Para o analista político Fernando Mbanze este é um discurso politicamente correcto de José Manteigas porque, na verdade, a Renamo vai pretender manter a sua base da Gorongosa como forma de pressão sobre o Governo, para fechar o dossier das pensões antes do inicio do próximo ciclo eleitoral.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, sem se referir a pré-condições, garantiu terem sido encontradas formas de se pagarem as pensões e que isso iria ocorrer em breve, “apesar de os beneficiários não terem descontado para isso, e este é o custo da paz e da democracia”.

O analista político Lucas Ubisse acredita que seja o Governo a dar o braço a torcer, como forma de convencer a Renamo a apoiar a posição da Frelimo relativamente à questão das eleições distritais, já que, aparentemente, não tem como travar o projecto unilateral do partido no poder sobre este assunto.

“Eu acredito que o Governo vai fazer uma concessão para a Renamo, iniciando o pagamento das pensões dos guerrilheiros desmobilizados e que se encontram numa situação de pobreza”, sublinha Lucas Ubisse.

O representante do Secretário-Geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, prometeu “trabalhar com as partes (Governo e Renamo), para que a base da Gorongosa seja encerrada nos próximos dias”.