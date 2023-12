Governo dos EUA prepara nova proposta para libertação de jornalista e antigo militar na Rússia

A Casa Branca disse estar a preparar uma nova proposta à Rússia visando a libertação do jornalista Evan Gershkovich e do antigo militar Paul Whelan.



“Estamos a trabalhar muito para ver o que podemos fazer para conseguir outra proposta que possa ter mais sucesso”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas, na quinta-feira, 21, e lembrou que Kremlin rejeitou uma proposta anterior.



O repórter do Wall Street Journal Gershkovich está preso desde março sob acusações de espionagem que ele, o jornal e o Governo dos EUA negam veementemente.

O outro americano é Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval dos EUA, preso em Moscovo em 2018 e que atualmente cumpre uma pena de 16 anos de prisão por acusações de espionagem, que ele e o Governo americano negam.



Esta informação foi avançada um dia depois de o secretário de Estado, Antony Blinken, ter dito que Washington “trabalha muito ativamente” para garantir a libertação de Gershkovich e Whelan.

“No que diz respeito à Rússia e a Evan e Paul Whelan, tudo o que posso dizer é o seguinte: estamos a trabalhar ativamente nisso e não deixaremos pedra sobre pedra para ver se conseguimos encontrar o caminho certo para trazê-los para casa, o mais rápido possível”, disse Blinken numa conferência de imprensa.

Vladimir Putin diz estar interessado num acordo



Na semana passada, o Presidente russo afirmou que Moscovo quer “chegar a um acordo” com Washington sobre a libertação de Gershkovich e Whelan.



“Queremos chegar a um acordo, e esses acordos devem ser mutuamente aceitáveis e adequados a ambos os lados. Temos contatos com os nossos parceiros americanos a este respeito e há um diálogo contínuo”, afirmou Vladimir Putin no primeiro comentário que ele fez sobre Gershkovich.



O Journal noticiou em setembro que a rússia quer em troca assassino Vadim Krasikov, actualmente preso na Alemanha.



Ao anunciar uma troca de prisioneiros com a Venezuela na quarta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, disse em comunicado que seu Governo continuará a priorizar a libertação de americanos detidos.



“Também continuamos profundamente focados em garantir a libertação dos reféns em Gaza e dos americanos detidos injustamente em todo o mundo, incluindo Evan Gershkovich e Paul Whelan”, sublinhou Biden em comunicado.



Refira-se que, na quinta-feira, 22, o Instituto Poynter nomeou Gershkovich como Personalidade da Mídia do Ano.