Governo do Burkina Faso decreta dois dias de luto nacional por morte de civis

O Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, decretou dois dias de luto nacional a começar nesta quarta-feira, 22, pela morte de 36 civis na sequência de ataques de homens armados contra duas aldeias no norte do país.

As autoridades convocaram voluntários locais para reforçar a luta contra grupos rebeldes islâmicos.

O ataque, revelado agora pelas autoridades, mas que terá acontecido na noite de segunda-feira feira, 20, deixou ainda três feridos.

Centenas de pessoas fugiram da zona onde ocorrem os ataques e foram para a cidade de Kaya, na província de Sanmatenga, segundo testemunhas locais.

O Parlamento adoptou, por unanimidade, uma lei que permite o recrutamento de voluntários para o combate aos rebeldes.