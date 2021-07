Governo de Moçambique confirma início da chegada da Força de Estado de Alerta da SADC

O Governo de Moçambique confirmou nesta quinta-feira, 22, a chegada de forças de avanço do contingente da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), uma antesala para a Força em Estado de Alerta que vai apoiar as Forças de Defesa e Segurança (FDS) no combate aos insurgentes em Cabo Delgado.

Em conferência de imprensa em Maputo, depois de lembrar o processo de negociações entre o Governo de Moçambique e a SADC até a decisão do envio da força, o porta-voz do Ministério da Defesa disse em conferência de imprensa em Maputo que “o que está a acontecer, neste momento, é a implementação desse plano”.

O mandato previa que o desdobramento da força deveria acontecer a partir do dia 15 deste mês. Então, do dia 15 para cá, estão a ocorrer actividades com vista à recepção dessa força que é de certa forma substancial. Por isso, há passos que estão a ser seguidos para que ela possa ser recebida e consiga realizar o trabalho. Para dizer que há equipas de avanço que estão a trabalhar com as nossas tropas no terreno para a recepção da força”, explicou Omar Saranga.

A imprensa sul-africana indicou que as forças começaram a chegar a Pemba na segunda-feira, mas Saranga afirmou que “que temos, quer em Pemba, quer em Maputo, são equipas de avanço”.

“Quando a força chegar, por ela ser substancial, todo o mundo verá que ela chegou. Não é uma força que veio para se esconder; ela vem para apoiar Moçambique nos esforços para o combate ao terrorismo”, disse aquele porta-voz, que alertou que muitas informações não podem ser divulgadas por motivos de segurança, tendo em conta que é uma missão militar.

Embora se tenha escusado a dar muitos detalhes, nomeadamente sobre as questões de comentar, que ele disse apenas “estão delineadas no planeamento combinado”, Omar Saranga adiantou mais tarde que o comandante da força é sul-africano e chama-se Xolani Mankayi.

Ele confirmou a informação avançada ontem pela VOA que ele já se tinha encontrado com o ministro da Defesa.

“Já está em Moçambique e foi recebido pelo ministro da Defesa e pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçambique. Ele já recebeu o breafing sobre a situação”, precisou.

Também hoje, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, afirmou durante a acreditação do chefe da missão da SADC, que "o Governo de Moçambique vai colaborar em tudo o que for necessário para o sucesso desta missão".