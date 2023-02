Governo da Guiné-Bissau alarga prazo do recenseamento eleitoral

O Governo da Guiné-Bissau aprovou, em Conselho de Ministros, a proposta da prorrogação do período do recenseamento eleitoral para mais 15 dias.



A decisão consta de um comunicado do Conselho de Ministros, divulgado nesta quinta-feira, 9, e assinado pelo vice-primeiro-ministro, Soares Sambú.



O recenseamento com vista às eleições legislativas antecipadas de 4 de Junho começou a 10 de Dezembro de 2022 e deveria terminar amanhã, 10.

A prorrogação abrange "toda a extensão do território nacional", o que pressupõe que na diáspora o prazo termina na sexta-feira, embora o processo não tenha começado ainda.

Entretanto, a VOA soube de fontes bem informadas que o Executivo vai também alargar o prazo do recenseamento na diáspora.

Os dados do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) revelados até há duas semanas apontavam para mais de 86 por cento dos potenciais eleitores recenseaedos, num total de 844 87.