Governo angolano quer diálogo com a juventudes descontente.

O Secretário de Estado Para a Juventude Fernando Francisco João disse no Namibe que o governo angolano entende as frustrações da juventude e quer um diálogo para explicar o que o govenro está a fazer para mitigar as dificudlades de todos.



Questionado na cidade capital do Namibe, nesta quarta-feira, 18, à margem do lançamento do programa de operacionalização da estratégia de continuidade do plano de acção para a promoção da empregabilidade da juventude, Francisco João manifestou-se preocupado com a onda de descontentamento de jovens no país, e disse que o diálogo com esta franja da população interessa ao estado angolano .

“Estas manifestações passam pelo diálogo, e é o que demos inicio agora e vamos esclarecer aos jovens as politicas do governo angolano”, disse.

“ Apesar das dificuldades de ordem e limitações financeiras há um esforço”, esclareceu.

Os jovens dizem que tem sido maltratados pela policia nacional de forma gratuita e brutal quando fazendo o uso da lei manifestando nas ruas do pais.

Para o Secretario de Estado angolano para a Juventude, Fernando Francisco João, não houve excessos d apolícia durante recentesmanifestações.

“A policia não tem tido excessos, a policia tem feito o seu trabalho apesar das reclamações”, disse o governante para quem é preciso respeitar os símbolos e instituições nacionais.