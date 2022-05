Governo angolano nega irregularidades com o registo eleitoral.

O Governo angolano esclareceu hoje que os dados informáticos sobre o registo eleitoral oficioso recentemente entregues à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) “são provisórios” e remeteu a publicação dos resultados definitivos para dez dias depois da convocação das eleições pelo Presidente da República.

De acordo com o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), Marcy Lopes, o processo de registo eleitoral oficioso “foi transparente” e sublinhou que o Governo permitiu que o mesmo fosse fiscalizado por deputados e partidos políticos “que assim o entenderam”.

“ O que nós entregamos não é o ficheiro definitivo mas uma amostra inicial do espectro de cidadãos que nós temos na base de dados e, por via disso, do ficheiro”, disse acrescentando ser “ mais importante é que entremos para este processo sem mensagens que criem perturbações ou que geram desconfianças sobre o processo”.

As declarações do governante angolano foram feitas à imprensa durante uma reunião nacional sobre o registo eleitoral que decorreu em Luanda, em meio às exigências da oposição que quer ver publicadas as listas provisórias dos eleitores .

Marcy Lopes disse haver, neste momento, dados “ que ainda estão a ser recolhidos e alterados” e que “estão a ser atendidas as reclamações e correcções ao registo.”

No dia 28 de Abril último, o MATRE entregou à CNE o Ficheiro Informático de Cidadãos Maiores de 18 anos, em cumprimento da Lei do Registo Eleitoral Oficioso, que estabelece a entrega do documento, anualmente, até 15 de Dezembro.

Na altura o ministro da Administração do território havia anunciado que cerca de 14 milhões de eleitores estão contabilizados na base de dados do Registo Eleitoral Oficioso

Em reacção, a UNITA, o principal partido da oposição considera que as declarações do ministro Marcy Lopes não retiram a exigência da publicação dos resultados provisórios do registo para eventuais reclamações e alterações dos dados dos eleitores.

O seu secretário-Geral , Álvaro Chicuamanga disse, à VOA)que a publicação dos resultados do registo eleitoral oficioso “é um imperativo legal e não uma exigência da oposição”.

“O momento de alterar os dados eleitorais é este porque depois da publicação definitiva das listas já não se reclama mais nada”, disse

Segundo o ministro da Administração do Território, a reunião desta terça visou fazer o balanço “global de todo o processo de registo eleitoral oficioso que decorreu no país e no estrangeiro durante seis meses”.