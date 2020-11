Governo angolano diz que quer diálogo com a juventude descontente.

O secretário de Estado para a Juventude, Fernando Francisco João, disse no Namibe que o Governo angolano entende as frustrações da juventude e quer um diálogo para explicar o que está a fazer para mitigar as dificuldades de todos.

À margem do lançamento de um programa para emprego para jovens na quarta-feira, 18, Francisco João manifestou-se preocupado com a onda de descontentamento de jovens no país e disse que o diálogo com esta franja da população interessa ao Estado.

“Estas manifestações passam pelo diálogo, e é o que demos início agora e vamos esclarecer aos jovens as políticas do Governo angolano”, disse João que reconheceu "as dificuldades de ordem financeira".

Os jovens dizem que têm sido maltratados pela Polícia Nacional de forma gratuita e brutal quando fazem o uso da lei manifestando nas ruas do pais.

Entretanto, o secretário de Estado responde dizendo que "a polícia não tem tido excessos, tem feito o seu trabalho apesar das reclamações”, reiterando ser "preciso respeitar os símbolos e instituições nacionais".