Governadora de Nova Iorque declara o estado de emergência devido a incêndio florestal em Long Island

Os incêndios florestais, provocados por ventos fortes, queimaram uma grande extensão de terra em Long Island, Estado de Nova Iorque, no sábado, lançando um espesso fumo cinzento para o céu e provocando a evacuação de uma base militar e o encerramento de uma grande autoestrada.



A governadora Kathy Hochul declarou o estado de emergência e disse que as agências estatais estavam a responder aos incêndios em torno de Pine Barrens, uma área arborizada que alberga cidades a leste da cidade de Nova Iorque. Disse que as casas, uma fábrica de produtos químicos e um armazém da Amazon estão em risco e que poderão ser necessárias mais evacuações.



“Neste momento, isto ainda está fora de controlo”, disse Hochul à estação de televisão de Long Island News 12. “Estamos a ver pessoas serem evacuadas da zona de Westhampton”.



As autoridades disseram que três dos quatro incêndios foram totalmente contidos, com o incêndio em Westhampton 50% contido. Dois edifícios comerciais foram parcialmente queimados, mas as casas não estavam na linha de fogo.



Um bombeiro foi levado de avião para um hospital para ser tratado de queimaduras no rosto.



“O nosso maior problema é o vento”, disse o executivo do condado de Suffolk, Ed Romaine. “Está a provocar este incêndio”.



Vídeos publicados nas redes sociais mostravam chamas a disparar para o ar e colunas de fumo negro a subir por cima das estradas.



Helicópteros da Guarda Nacional Aérea lançaram água sobre as chamas.



A cidade de Southampton emitiu um aviso durante a tarde contra o início de fogos recreativos devido ao risco de incêndio. Isso aconteceu na altura em que os vídeos começaram a aparecer.



Numa declaração, Hochul afirmou que a Guarda Nacional estava a prestar apoio por helicóptero e a trabalhar com as forças policiais locais. “A segurança pública é a minha principal prioridade e estou empenhada em fazer tudo o que for possível para manter os habitantes de Long Island em segurança”, afirmou.



Nos seus comentários ao News 12, Hochul recusou-se a estimar a extensão das chamas, dizendo apenas que estavam a crescer rapidamente.



Dados aproximados de satélite indicaram que o fogo e o fumo se estendiam por cerca de 3 quilómetros ao longo da Sunrise Highway, de acordo com o Sistema de Informação sobre Incêndios para Gestão de Recursos da NASA.



A polícia fechou uma secção da autoestrada, que é uma via de acesso ao East End de Long Island. Os incêndios deflagraram perto do Aeroporto Francis S. Gabreski, a partir do qual a Guarda Nacional lançou pelo menos um helicóptero.



Um dos edifícios comerciais que ardeu parcialmente situava-se perto do aeroporto. O pessoal da base foi evacuado como medida de precaução a partir das 13h45, disse o porta-voz Cheran Cambell num comunicado.