Governador do Uíge recusa-se a receber deputados da UNITA

O governador da Uíge, José Carvalho da Rocha, recusou se a receber uma delegação parlamentar da UNITA que se encontra em visita de trabalho aquela província, disse o maior partido da oposição.

O coordenador da delegação David Álvaro disse que “infelizmente ficamos quase uma hora junto do governo provincial, nem água vai nem água vem, só mais tarde é que estão a dizer que não queriam nos receber porque o governo central não comunicou a eles que haviam de chegar aqui deputados”

Álvaro disse que um membro do protocolo do partido deslocou-se à adminsitração onde também não foi recebido .

O lider do grupo parlamentar da UNITA disse que esta atitude das autoridades locais demosntra “nervosismo” .

“Eles sabem que se nós agirmos junto do povo, para eles isso é um problema sério”, disse acrescentando que o partido no poder deve evitar “separatismo” em questões envolvendo os deputados que são todos representantes do povo angolano.

David Álvaro, assegurou que apesar dos constrangimentos, o grupo parlamentar da UNITA, vai cumprir com a sua agenda de trabalho na província do Uíge, dos quais contam as visitas a Universidade Kimpa Vita, Instituto Superior Politécnico do Uíge, Hospital Geral do Uíge, visitas às igrejas e a Feira Municipal.

A VOA contactou o gabinete de comunicação social do Governo provincial do Uíge, que prometeu se pronunciar oportunamente sobre o assunto, mas não fez de imediato qualquer comentário.

No Namibe encontro sem problemas

Delegações parlamentares da UNITA estão em visitas de trabalho a várias províncias do país e no Namibe a delgação avistou-se com a Governadora em exercicio, Ema da Silva .

O dirigente da delegação da UNITA Luís de Nascimento falando após o encontro condenou a acção dos orgãos de informação estatais ou ligados ao estado angolano que, segundo disse, não fazem a cbertura a das actividades do partido o que faz com que os angolanos não tenham conhecimento em tempo útil sobre o posicionamento dos deputados da bancada parlamentar da UNITA.