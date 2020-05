Governador do Namibe denuncia irregularidades em projetos pagos pelo Estado

O governador da província angolana do Namibe, Archer Mangueira, revelou que vários projetos totalmente pagos com fundos do Estado não foram completados e outros foram abandonados.

Os pagamentos foram, por outro lado, feitos sem qualquer fiscalização acrescentou.

Mangueira falava na Bibala após, nos últimos dias, ter visitado os cinco municípios da província para estudar a aplicação de projetos ao abrigo do Plano Integrado de Intervenção nos Munícipios (PIIM)

“Nós aproveitamos a nossa estada no Município da Bibala para visitar projetos com execução financeira 100%, infelizmente com a execução física muito aquém da execução financeira”, afirmou.

“Estamos preocupados com isso, não é uma situação que nos agrada” acrescentou o governador, quem especificou tratarem-se de projetos cujos contratos foram feitos em 2016, 2017 e 2018 e que, “portanto, tinham que estar já concluídos”.

Mangueira disse que esses projectos “não obedeceram aos procedimentos de execução de projectos” afirmando terem-se feitos pagamentos sem controlo que foram feito sem fiscalização.

"Os pagamentos foram feitos sem controlo, sem observação de auto-medição, sem terem sido validados por fiscais, nem houve sequer adjudicação, enfim, são situações muito desagradáveis e nós queremos, de alguma forma, dar a volta a esta situação porque as pessoas e as empresas devem ser responsabilizadas”, reiterou Archer Mangueira, lembrando ainda que alguns projetos que foram concluídos “estão abandonados, ou mau geridos ou estão em estado muito avançado de degradação”.

“Nós não podemos ser testemunhas desse estado de degradação e de má gestão dos nossos investimentos”, reiterou o governante que defendeu a responsabilização dos culpados.