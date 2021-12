Governador do Colorado reduz de 110 para 10 anos pena de prisão a motorista de camião

O governador do Estado americano do Colorado, Jared Polis, reduziu a pena de um motorista de camião condenado a 110 anos de prisão por um acidente que provocou a morte de quatro pessoas para 10 anos de prisão.

A condenação provocou indignação generalizada no Estado e esteve na origem de uma petição de clemência assinada por cinco milhões de pessoas e enviada ao governador.

Rogel Aguilera-Mederos confirmou no tribunal que a 26 de Abril de 2019 transportava madeira quando os travões do reboque falharam no momento em que descia uma rampa íngreme perto das Montanhas Rochosas.

O camião bateu em vários carros que reduziram a velocidade devido a outro acidente, o que provocou um choque em cadeia, seguido de um grande incêndio que consumiu veículos, derreteu partes da auto-estrada e matou quatro pessoas.

Em carta enviada a Aguilera-Mederos, o governador Jared Polis disse que embora ele não fosse inocente, a sentença de 110 anos foi “desproporcional em comparação com presos que cometeram crimes dolosos, premeditados ou violentos”.

Polis acrescentou que o caso deve levar a uma discussão sobre as leis do Estado, mas destacou que eventuais mudanças não ajudariam Aguilera-Mederos.

“É urgente remediar esta sentença injusta e restaurar a confiança na uniformidade e no nosso sistema de justiça e, consequentemente, optei por comutar sua sentença agora”, escreveu Polis, que na ocasião reduziu várias penas no tradicional indulto de fim de ano.

A decisão do governador surge dias depois do juiz, ante a pressão popular e a pedido do procurador, marcar uma audiência para o mês que vem para reconsiderar a sentença.